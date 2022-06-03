В Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоялась премьера балета «Тысяча и одна ночь» великого композитора Фикрета Амирова.

Премьера также была приурочена к 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, сообщает #.

Хореограф-постановщик спектакля — всемирно известный балетмейстер, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, авторы либретто — Рустам и Максуд Ибрагимбековы, художник по декорациям — Семён Пастух, художник по костюмам — Галина Соловьева, видеодизайн — Вадим Дуленко, ассистент художника — Наргиз Гулиева.

Музыкальным руководителем и дирижером новой постановки балета является главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев. Второй дирижер — Борис Спасов (Болгария).

Основные партии в новой постановке балета были представлены в исполнении ведущих солистов Софийского национального оперного театра и приглашенных артистов из разных стран мира. Цецо Иванов (Шахрияр), Екатерина Чебыкина (Нурида), Марта Петкова (Шехерезада), Эмиль Йорданов (Раб), Альфред Яго (Синдбад), Симеон Атанасов (Аладдин), Георгий Баняев (Птица Рух), София Цуцакова-Абенанти (Принцесса Будур), Венера Христова (Марджана), Иван Георгиев (Алибаба), Георгий Аспарухов (Разбойник) и другие артисты балета исполнили свои партии с огромным воодушевлением и огромной самоотдачей.

В спектакле также принимали участие симфонический оркестр, солисты (сопрано) и хор под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева. Партию тара в оркестре исполнил солист Азербайджанского государственного оперного театра Рамин Азимов.

Все премьерные показы спектакля прошли при полном аншлаге. По завершению каждого спектакля публика стоя аплодировала всем участникам постановки. Премьера балета вызвала огромный резонанс в столице Болгарии.

В гала-вечере балета, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия, приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица Болгарии, представители дипломатического корпуса в этой стране, многочисленные гости.