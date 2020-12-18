Азербайджанские ВС вплотную подошли к селу Шурнух

Староста села Акоп Аршакян в свою очередь сообщил, что местные т.н. ополченцы были вынуждены отойти после того, как ВС Армении вывели личный состав и артиллерию с прежних позиций.

«В селе сейчас остаются только добровольцы – женщин и детей вывезли из соображений безопасности», — сказал Аршакян.

Отметим, что отход армянских войск и «добровольцев» от позиций в Сюнике происходит в рамках делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201218/25806548/Azerbaydzhanskie-VS-vplotnuyu-podoshli-k-selu-Shurnukh-Syunikskoy-oblasti-Armenii.html