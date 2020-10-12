Азербайджанские войска сохраняют преимущество по всему фронту

В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной.

Как сообщает министерство обороны Азербайджана, не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, несколько раз предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции.

В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка вооруженных сил Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закрепленную за ним военную технику на боевых позициях, бежал. Кроме того, отступили также личный состав 5-го и 522-го полков, оставив на позиции автомобильную и бронированную технику.

В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника.

Согласно информации, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян.

На участке обороны 1-го полка вооруженных сил Армении из-за нарушения связи и взаимодействия между отступающими подразделениями произошла перестрелка. Личный состав противотанковых и других частей также покинул боевые позиции.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.