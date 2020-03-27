Азербайджанские пограничники пресекли очередную провокацию армянских ВС

С 12:00 27 марта погранично-боевые пункты в направлении Газахского района и транспортные средства службы снабжения на дальнем рубеже подвергались обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Боганис Ноемберянского района Армении.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе, вражеская провокация была пресечена, боевые и снайперские позиции, со стороны которых были обстреляны погранично-боевые пункты ГПС Азербайджана, были подавлены ответным огнем.

| 2020-03-27T14:03:42+00:00 27 марта 2020, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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