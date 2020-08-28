Азербайджанские кулинары восхитили посольство Пакистана — ФОТО

По случаю Дня независимости Пакистана, отмечаемого 14 августа, Facebook-группа Azeri Home Chef объявила неделю пакистанской кухни и культуры. С 13 по 20 августа в группе проходил конкурс Pakistani Food Week.

Трёх победителей выбирали по количеству лайков участники группы Azeri Home Chef, а троих — жюри. Все шесть победителей были 27 августа приглашены в резиденцию посла Пакистана на чаепитие, где они были награждены.

Победителей конкурса приветливо встретил временный поверенный в делах посольства Пакистана в Азербайджане Навид Анджум. В своей речи он высоко оценил вклад участников группы Azeri Home Chef в дело углубления азербайджано-пакистанских связей. Дипломат выразил благодарность всем участникам за пропаганду пакистанской кухни, отметив, что ему особенно приятно видеть энтузиазм граждан Азербайджана.

В свою очередь создатель event-агентства Artishok, сообщества Azeri Home Chef, соучредитель и председатель НПО «В поддержку развития туризма и национальной кухни» Фахранда Гасанзаде выразила благодарность посольству Пакистана за оказанную помощь в проведении конкурса.

Она подчеркнула, что Пакистан является братской страной, и для группы Azeri Home Chef было делом чести внести свой скромный вклад в развитие двухсторонних связей.

Затем состоялась церемония награждения победителей. Ими стали Мири Талыбзаде, Марьям Мелик-Еганова, Хиджран Байрамова, Рубаба Гамзаева, Гюляр Гусейнова и Шафа Мустафаева.

Поощрительные награды получили также Лейла Насибли, Заур Шуминов, Джамиля Самед-заде, Шафак Кулиева, Тарана Мамедова, Гюнай Ализаде, Уля Ага-заде, Гюляра Нуриева, Нигяр Гейдарова и Марьям Гулиева.

Не остался без подарков и Навид Анджум. Он получил от Мири Талыбзаде кухонный нож с изображением флага Пакистана, от Лейлы Насибли — куклу ручной работы, а от Заура Шуминова – нарды.

Затем состоялось чаепитие с победителями конкурса, во время которого участники поделились своими яркими впечатлениями.

Отметим, что следующим проектом группы Azeri Home Chef станет неделя украинской кухни, которая вызвала огромный интерес участников.