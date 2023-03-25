Азербайджанские каратисты завоевали четыре медали на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре.

Как сообщает Report, женщины-каратисты добавили в актив сборной две серебряные медали, в противостояниях мужчин азербайджанским спортсменам удалось пополнить копилку команды двумя бронзовыми медалями.

Ирина Зарецкая (68 кг) и Фарида Алиева (свыше 68 кг) уступили в финале и стали серебряными призерами ЧЕ, Турал Агаларзаде (67 кг) и Фарид Агаев (75 кг) оказались сильнее своих соперников в противостояниях за третье место.

Отметим, что в чемпионате Европы приняли участие 468 спортсменов из 48 стран.