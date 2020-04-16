Азербайджанские историки готовят новые книги

Ученые Института истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) в настоящее время готовят к изданию новые книги.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в институте, ведутся работы над книгами «Гейдар Алиев и развитие науки» и «История азербайджанской культуры».

Ученый-историк Тамилла Керимова-Коджаева работает над книгами «История Института истории им. А.А.Бакиханова НАНА (1920–2020 гг.)» и «Азербайджанская наука в биографических очерках».

Кроме того, историки проводят исследования по темам «История Азербайджана в османских документах», «История Сурмали», «Партия «Дашнакцутюн» и геноцид против тюрко-мусульманских народов (конец XIX — начало XX веков)», «Кавказская политика великих держав в первые годы Советской власти и Азербайджан», «Формирование и создание Академии наук Азербайджанской ССР (1920–1945 гг.)». Также исследуются темы «Политические основания депортации азербайджанцев из Армянской ССР после II Мировой войны», «Агрессия Армении против Азербайджана на фоне политики глобальных центров силы (1991-1994)» и другие.