Азербайджанские ветераны дзюдо во второй день чемпионата мира завоевали 7 медалей.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана, 9 сентября были объявлены победители в возрастных категориях М1 и М3 чемпионата мира среди мастеров дзюдо.

Во второй день соревнования, проходящего в польском городе Краков, наши мастера дзюдо завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Надир Бабаев в весовой категории М1 73 кг завоевал серебряную, Мурад Раджабли в весовой категории 90 кг — серебряную, Турал Сафгулиев в весовой категории до 100 кг – золотую, Гурбан Мамедли в весовой категории +100 кг — серебряную, Рашад Гулиев в весовой категории М3 73 кг – бронзовую, Азер Фатуллаев в весовой категории -81 кг — золотую медаль и Зульфугар Гусейнов в весовой категории -81 кг – серебряную медаль.