Сегодня состоялась встреча представителей Азербайджана, Грузии, Украины, представленных в Парламентской Ассамблее Евронест, а также сопредседателя со стороны Европейского Союза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече были обсуждены отношения ЕС-Армения, Азербайджан-Армения, а события вокруг Украины.

Об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Евронест Таир Миркишили.

По словам депутата, говоря об отношениях с Азербайджаном, Никол Пашинян отметил, что, несмотря на трудности, уже пройден определенный путь, есть договоренности по многим вопросам, в частности по открытию железной дороги, подчеркнув, что это важно с точки зрения открытия коммуникаций в регионе. Затем он коснулся передачи минных карт, делимитации и демаркации границ, визита делегации ЮНЕСКО в регион, процесса передачи останков лиц, пропавших без вести в период первой Карабахской войны, развития армяно-турецких отношений и встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе, а затем 4 февраля в формате видеоконференции. Он положительно оценил эти встречи.

Выступая от имени азербайджанской делегации, Таир Миркишили отметил, что на повестке дня Азербайджана-устойчивый мир, региональное развитие, открытие коммуникаций, восстановительные и строительные работы: «Я подчеркнул, что наша страна имеет широкие возможности в сотрудничестве со странами региона и Европейским Союзом в области энергетической безопасности, постковидного экономического развития, широкого применения технологий. Я отметил, что нахожусь в Ереване впервые и этот визит азербайджанской делегации должен быть воспринят как очередной показатель доброй воли нашей страны к устойчивому миру. В целом, встреча прошла в позитивной атмосфере».

Отметим, что депутаты Таир Миркишили и Султан Мамедов находятся в Ереване для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи Евронест.