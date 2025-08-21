Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) завоевала серебряную медаль чемпионата мира по борьбе среди молодежи до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове.

Как передает İdman.biz, в финале Мамедова потерпела поражение от китаянки Янчже. Встреча завершилась со счетом 6:6, но по принципу последнего балла победу присудили китаянке.

Рузанна Мамедова впервые стала вице-чемпионкой мира до 20 лет. Ранее она дважды становилась чемпионкой Европы до 20 лет, побеждала на чемпионате мира и Европы до 17 лет, а также на чемпионате мира среди военнослужащих.