В канадском городе Торонто азербайджанская община провела пикет в знак протеста против недавних провокаций Армении и проводимой ею агрессивной политики.

Акция прошла на многолюдной городской площади Мела Ластмана при поддержке Центра культуры и искусства «Ветен».

В мероприятии, где развевались флаги Азербайджана, Турции и Израиля, приняли участие представители дружественных народов, в том числе члены еврейской и турецкой общин.

Участники акции демонстрировали плакаты с лозунгами, “Карабах-это Азербайджан!», “Азербайджан хочет мира!», “Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!», “Армения, выведи свои незаконные вооруженные формирования из Карабаха!», “Армения, подпиши мирный договор!»,”Армения, прекрати оккупационную политику!», “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!», “Мины, заложенные армянами, убивают гражданское население!», “Армения, прекрати оккупацию наших земель!”, “Армения, представь Азербайджану информацию о судьбе наших пропавших без вести граждан!”, «Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Иреване!”.

Наши соотечественники, выступавшие на акции, раздали жителям города буклеты с требованием “Азербайджан хочет устойчивого мира”. Буклеты содержали информацию об оккупационной политике, проводимой Арменией на исторических землях Азербайджана.

Во время акции по центральным улицам Торонто передвигался автомобиль со светодиодным экраном, на котором отображались азербайджанские реалии.

Демонстрировались лозунги «Азербайджан хочет мира, Армения желает войны!», «Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!», «Мины, заложенные Арменией — военное преступление!», «Нет армянским солдатам на азербайджанской земле!”, «Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Иреване!», «Мины Армении убивают мирных жителей», » Армения, подпиши мирное соглашение!» и охватывающие эти темы изображения.

Следует отметить, что в знак протеста против провокации, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном 12-13 сентября, азербайджанские диаспорские организации, действующие в 30 странах мира, провели различные акции, направили обращения и заявления в международные организации и мировым лидерам.