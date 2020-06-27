Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к Анджелине Джоли

Заведующая отделом международных связей Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Айбениз Исмаилова от имени женщин общины обратилась к Анджелине Джоли.

В обращении говорится:

«На протяжении многих лет мы пристально следим за вашей деятельностью. Вы — гуманист, филантроп и посол доброй воли совершаете визиты в конфликтные регионы, где царят голод и экологические катастрофы, протягиваете руку помощи людям, страдающим от войн, лишений и голода. Ваш имидж добросердечного человека, посла доброй воли и активиста подвигли и вдохновили нас на написание письма. Мы хотели бы поговорить с вами о 96-летней бабушке Сарабейим, овдовевшей в 38 лет и в одиночку вырастившей пятерых детей. В 67 лет бабушка Сарабейим была вынуждена бежать из родного села. Она вынужденно нашла пристанище в большом городе, в доме детей.

Престарелая Сарабейим, оказавшаяся в разлуке с отчим краем, родным домом, так и не смогла приспособиться к городской жизни, поэтому ее дети построили ей частный дом. На протяжении 27 лет бабушка Сарабейим живет в этом доме, как гостья, ожидая дня своего возвращения к родному очагу. Она каждый день отслеживает новостные передачи в надежде получить радостную весть. Это весть о возвращении в родной край. В нынешнем месте своего проживания она ощущает себя как в неволе. Ее сердце томится тоской по родному дому.

Ограничение движения в связи с пандемией, вынужденное пребывание людей в своих домах, деревнях и городах для сохранения здоровья, должно научить нас многому. Невозможность людей пойти в желаемое место – небывалое испытание. Только представьте состояние престарелой Сарабейим, вынужденной мириться с этим положением на протяжении 27 лет, не имеющей возможности отправиться в родной дом.

На протяжении 30 лет Азербайджан страдает от оккупационной политики Армении. 25 лет, как установлен режим прекращения огня, но это хрупкий мир. На линии соприкосновения войск продолжают гибнуть солдаты, порой в перестрелках погибают мирные жители. В первые пять лет войны с оккупированных Арменией азербайджанских территорий были изгнаны около миллиона азербайджанцев. Миллион азербайджанцев, вынужденных покинуть родные места, нашли прибежище в более безопасных городах, районах и селах. Жизнь вынужденных переселенцев, продолжающаяся на протяжении 30 лет, сломала судьбы нескольких поколений азербайджанцев. Мы, женщины – вынужденные переселенки из Карабаха, приглашаем Вас в Азербайджан.

Мы хотим поговорить с Вами о наших родных краях, которые мы были вынуждены покинуть и где прошло наше детство и юность, где могилы наших предков и где тепло нашей душе. Мы хотим донести всю правду о нашей трагедии до всего мира. Таково желание наших бабушек и дедушек, желающих навеки склонить головы на родной земле, таково желание наших отцов и матерей, мечтающих провести остаток своих дней в отчих краях, такого наше желание, мечтающих вновь прикоснуться к воспоминаниям детства и такого желание наших детей, чье сердце бьется мечтой увидеть свои исторические земли «.