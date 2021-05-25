Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 мая составила 68,37 доллара за баррель, что на 1,49 доллара больше предыдущего показателя.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 67,75 доллара за баррель, что на 1,51 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 65,31 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 1,47 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 мая составила 68,37 доллара, что на 1,48 доллара больше предыдущего показателя.(Trend)