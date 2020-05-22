Азербайджано-турецкое торговое соглашение готовится к ратификации

Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству был обсужден законопроект «Об утверждении преференциального торгового соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики».

Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Милли Меджлиса.

Председатель комитета Таир Миркишили отметил, что торговое соглашение является одним из важнейших документов, подписанных между Азербайджаном и Турцией.

Он отметил, что по данным на 2019 год, Турция занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана: «За прошедший период внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 33 процента и достиг 4,5 миллиардов долларов США. Турция также занимает очень важное место в экспорте Азербайджана. В 2019 году экспорт Азербайджана в эту страну вырос на 36 процентов и составил 2,9 миллиардов долларов США. С 2017 года Азербайджан всегда имел положительное сальдо во внешнеторговом обороте с Турцией. В 2019 году это сальдо достигло рекордных 1,2 миллиарда долларов. Азербайджан вложил в экономику Турции 8,5 миллиардов долларов США, а Турция в экономику Азербайджана — 12,5 миллиардов долларов США».

Было отмечено, что подписание преференциального соглашения сыграет важную роль в росте ненефтяного экспорта Азербайджана. Оно предполагает взаимные таможенные льготы и скидки на 15 различных видов продукции.

Согласно документу, учрежден совместный комитет, который будет проводить встречи не реже одного раза в год. Соглашение заключено на бессрочный период и действительно до тех пор, пока одна из сторон не выскажет свое намерение отменить его по дипломатическим каналам.

Депутаты рекомендовали законопроект на пленарное заседание Милли Меджлиса.