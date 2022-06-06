Мы высоко оцениваем поддержку Турцией позиции Азербайджана, опирающейся на международного право, в частности, политическую и моральную поддержку во время и после 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что после подписания Шушинской декларации азербайджано-турецкие отношения поднялись до уровня стратегического союзничества.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что азербайджано-турецкое союзничество и впредь будет развиваться по нарастающей.