Азербайджанка представила кавер на песню Анны Герман

В сети набирает просмотры клип молодой исполнительницы NIGAR, снятый к 75-ой годовщине победы над фашисткой Германией.

Как сообщает #, клип был снят в Москве на cover в исполнении NIGAR песни «Эхо любви» польской певицы Анны Герман и рассказывает о событиях из жизни ветерана войны, перенося слушателей в воспоминания пожилой женщины.

Слушая песню своей юности, она погружается в воспоминания о муже, погибшем на войне. И пусть он не вернулся с фронта, но любовь и память о нем живут в ее сердце, а значит, жив и он.

Клип снят к 75-летию окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом. Клип посвящен всем ветеранам и памяти героям войны. В съемках клипа приняло участие около 50 человек, включая съемочную команду. Съемки клипа длились несколько съемочных дней с участием профессиональных актеров и актеров массовки. Клип был снят совместно с начинающим режиссером из Казахстана, студентом ВГИКа Еламаном Шаубановым.

Клип на кавер NIGAR «Эхо любви» можно посмотреть на Youtube по следующей ссылке:https://youtu.be/3hNrCP1v2l4

NIGAR (Нигяр Джафарова) — лауреат международных конкурсов, родилась в Баку, в 2019 году закончила Бакинскую Музыкальную Академию по классу академического вокала, ученица народной артистки СССР и Азербайджана, оперной певицы и профессора Фидан Касимовой.

26 марта 2017 года стала лауреатом 2 степени на Международном конкурсе «Москва верит талантам», проводимый в Москве на телецентре Останкино.

30 апреля 2017 года — лауреатом 1 степени международного фестиваля «Каспийский бриз» в Баку.

На данный момент занимается творчеством в России.