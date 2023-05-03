Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов назначен на одну из руководящих должностей.

Как передает #, Х.Джавадов назначен советником председателя Верховной рады Украины.

Отметим, что Хикмет Аловсат оглы Джавадов родился в Баку в 1982 году. В 1998 году, окончив с отличием среднюю школу, поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. Завершив с красным дипломом бакавлариат и магистратуру, он продолжил свое образование в Институте государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины. В 2008 году он стал кандидатом юридических наук, а в 2018 – доктором юридических наук. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины. Он автор двух научных монографий и свыше 40 научных статей.

В Украине он сочетал научную деятельность с общественной. Так, в 2010 году Х.Джавадов стал шеф-редактором издающейся в Киеве газеты «Слово Азербайджана». Он также был руководителем проектов двух документальных фильмов, одной книги и учебного пособия, составленного для воскресной азербайджанской школы. Среди них фильм про Ходжалинскую трагедию «Пилот, который видел ад» и театральный спектакль «Дети, которые не выросли» в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы».

В 2005-2012 годы он возглавлял международную общественную организацию «Пульс демократии». С 2012 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины». В 2014-2016 годах Х.Джавадов был главным координатором диаспорского центра Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В 2016 году он был удостоен со стороны правительства Азербайджана медали «Терегги».

В настоящее он также занимает должность секретаря рабочей группы Верховной рады парламентской дружбы с Азербайджаном. Среди его заслуг в качестве лидера азербайджанской диаспоры Украины можно привести проведение им четырех форумов, посвященных связям между Азербайджаном и Украиной, создание юридической клиники для проживающих в Украине азербайджанцев. Во время Второй Карабахской войны он был автором проекта «Марш диаспоры».

Помимо этого, гражданин Украины Х.Джавадов как истинный патриот активен в ведении информационный войны для доведения до международной и украинской аудитории реалий армяно-азербайджанского и российско-украинского конфликтов.

Женат, имеет троих детей.