Отмеченная встреча с «представителем» так называемого сепаратистского режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя заявление председателя Регионального совета французского региона Овернь-Рона-Альпы Лорана Вокье, озвученного им во время встречи в Ереване с Сергеем Казаряном, который представляется «министром иностранных дел» так называемого режима, созданного на территориях Азербайджана, о том, что под флагом и при поддержке представляемого им региона совместно с организациями армянской общины Франции будет сопровождать конвой гуманитарной помощи, который проедет по Лачинской дороге.

Он отметил, что французские официальные лица должны прекратить провокационные и подрывные действия.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также международным правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть согласована и скоординирована с правительством Азербайджана.