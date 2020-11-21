Азербайджана и Армении положить конец конфликту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе, сообщает РИА Новости.

«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — заявил глава Азербайджана.

Помимо этого, президент Ильхам Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину «за активное участие в подготовке и принятии этого важного документа».