Азербайджана и Армении положить конец конфликту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе, сообщает РИА Новости.

«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — заявил глава Азербайджана.

Помимо этого, президент Ильхам Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину «за активное участие в подготовке и принятии этого важного документа».

| 2020-11-21T16:24:06+04:00 21 ноября 2020, 16:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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