Азербайджан выявляет новые возможности для расширения сотрудничества с ЕБРР

Правительство Азербайджана изучает и выявляет новые возможности для расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по семи приоритетным для страны направлениям в области развития.

Как передает Report со ссылкой на источник в правительстве, ими являются: развитие частного сектора и МСП; повышение эффективности государственной поддержки частного предпринимательства; приватизация; повышение уровня участия частного сектора по таким направлениям, как экономический рост и занятость населения; глубокая реформа государственных предприятий, направленная на повышение эффективности, прозрачности и конкурентоспособности; расширение государственно-частного партнерства; дальнейшее развитие цифровой экономики.

Отметим, что ЕБРР всегда был надежным партнером Азербайджана в области экономического развития. На сегодняшний день банк реализовал в нашей стране 175 проектов на общую сумму более 3,123 млрд евро, из них 13 – в государственном и 162 – в частном секторе.