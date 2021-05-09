Азербайджан выполнил свои обязательства за апрель в рамках ОПЕК+

В апреле Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках ОПЕК+.

Как сообщили АПА в Министерстве энергетики, в апреле 2021 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 698 тыс. баррелей, в том числе 594 тыс. баррелей сырой нефти и 104 тыс. баррелей конденсата.

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале, марте и апреле.

Согласно этим решениям, обязательства Азербайджана по объему 123 тыс. баррелей должны оставаться стабильными. Было предусмотрено сохранение среднесуточной добычи сырой нефти на уровне 595 тыс. баррелей.