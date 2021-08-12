12 августа погода в Баку и на Абшеронском осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 25-28°, днем-37-40°, в Баку ночью-26-28°, днем-38-40°, атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 28-29° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 29-30° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 16-21° тепла, днем 26-31° тепла.

До 14 августа на территории страны сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 37-40°, местами 41-42°, в районах республики-35-40°, в некоторых районах Нахчыванской АР и центрально-низменных районах — 42-43°. Восточный ветер усилится до 20-25 м/с.