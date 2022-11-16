16 ноября временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Лё Лан был вызван в министерство иностранных дел (МИД), где ему была вручена нота протеста в связи с принятой 15 ноября в Сенате Франции антиазербайджанской резолюцией.

Об этом сообщили в МИД.

Было отмечено, что резолюция носит откровенно провокационный характер и в очередной раз демонстрирует проармянскую, предвзятую и одностороннюю позицию Франции.

«Азербайджанская сторона на встрече еще раз настойчиво потребовала от Франции воздержаться от шагов и заявлений, направленных против охраняемого международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», отметили в пресс-службе МИД.