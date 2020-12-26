Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира

Почти половина (43%) жителей планеты оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года, при этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% соответственно.

Как передает ТАСС, такие данные следуют из результатов глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране.

Мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пункта, достигнув максимума за последние три года.

Самыми оптимистичными странами в этом году оказались Нигерия (69 п. п.), Индонезия (66 п. п.) и Азербайджан (65 п. п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать рост оптимистических настроений с 39 п. п. Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония.