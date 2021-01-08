Азербайджан в первой тройке по индексу экономической надежды – На что надеются азербайджанцы?

Согласно результатам исследований социологической организации Gallup International, Азербайджан по индексу экономической надежды набрал 65 баллов и был включен в первую тройку лидеров. Такие данные приводит Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Индекс экономической надежды связан с ожиданиями граждан относительно будущих экономических перспектив и основан на результатах их опроса.

Как показывает исследование, только 25% жителей планеты ожидают в 2021 году экономический рост, в то время как 46% — проблемы и трудности. В глобальном масштабе индекс экономической надежды снизился до 21 балла.

Довольно пессимистично смотрят в будущее многие европейские страны. Надежды на экономическое возрождение снизились и в странах нашего региона. В соседней России только 6% опрошенных ожидают экономического подъема, 46% респондентов — проблем, что является одним из самых низких показателей по этой стране за последние 23 года.

Социологические опросы, проведенные Gallup International в ноябре и декабре прошлого года, охватили 39 тысяч человек в 41 стране.

Экономист Натиг Джафарли, комментируя результаты опроса, заявил #, что в Азербайджане опросы вызывают очень мало доверия. Они далеко не всегда поддаются нормальному анализу, не всегда отражают реальность. Дело в том, что во многих случаях респонденты отвечают на вопросы неискренне. Когда к ним подходят люди с папкой, проводящие опросы, они думают, что это представители власти и отвечают так, как, по их мнению, нужно ответить, а не так, как действительно думают.

«С другой стороны, все же объективные предпосылки для экономического оптимизма у граждан имеются. В прошлом году, несмотря на пандемию и экономические трудности, наша страна освободила от оккупации наши территории. Это важная великая победа. И есть ожидание, что благодаря этим землям экономическая активность в Азербайджане вырастет, ведь там есть запасы золота и других полезных ископаемых, сельскохозяйственные ресурсы. Это единственная объективная причина, по которой наша страна могла оказаться одним из лидеров индекса экономической надежды. Других причин я не вижу», – сказал экономист.

Что касается экономических ожиданий с точки зрения специалистов, то, по словам Джафарли, если смотреть на структуру экономики Азербайджана, глобальные кризисы в стране ощущаются только с призмы цен на нефть. В стране слишком примитивная экономическая структура, экспорт зависит от нефти, бюджет зависит от нефти, ВВП также зависит от нефти. Цены на нефть сильно выросли за последние два месяца и находятся в коридоре 50-55 долларов. Это тоже дает определенную надежду. Если цены на нефть будут в этом коридоре хотя бы до конца года, это поможет выйти из тяжелого экономического положения. ВВП страны тогда не так упадет в отличие от прошлого года, когда наблюдалось его падение в районе 4,5%. У нас нет рынка ценных бумаг и акций, больших экономических игроков, многое привязано именно к нефти. Потому, как подчеркивает Джафарли, когда цены на черное золото растут, растут и позитивные ожидания населения.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также уверен, что позитивные настроения граждан связаны с окончанием войны в Нагорном Карабахе и возвратом наших территорий.

Главное, как считает эксперт, то, что говорит президент страны, цифры, которые он приводит. Народ слышит и верит ему, и надежды на лучшую жизнь, соответственно, растут. Агаев отметил, что прошлый год безусловно был тяжелым, многие остались без работы. Локдаун пока продолжается, и, конечно, есть недовольные ситуацией в Азербайджане. Но скоро будет вакцинация, а значит, пандемия отступит.

«Несмотря на все сложности, повод для оптимизма есть, будут новые рабочие места, будет развитие, в том числе в сфере сельского хозяйства. Есть изъяны, недостатки, коррупция, и над их устранением надо работать, но оптимизм важен. После окончания Великой Отечественной Войны у людей, несмотря на разруху, было приподнятое настроение, и отстроили страну заново. И у нас, – говорит эксперт, – страна будет восстановлена, тем более, что на волне гордости за Родину для этого будут приложены все усилия».