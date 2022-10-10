Утверждено соглашение ”О военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан», подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.

Как сообщает #, соответствующий закон подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также были утверждены соглашения ”О международных автомобильных связях между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан», ”О сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан», ”О сотрудничестве в области охраны промышленной собственности между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан «, подписанные 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.