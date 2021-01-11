Азербайджан собирается начать судебные процессы против Армении

«Я думаю, что прокуратура собрала качественные, соответствующие международным стандартам предварительные доказательства всех преступлений, совершенных как вооруженными силами Армении, так и армянскими наемниками».

Как передает Report, об этом Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

«Мы постараемся поднять все доказательства преступлений, совершенных армянскими воинскими подразделениями, в международной плоскости. Мы начнем судебные процессы в международных судах против армянского государства, армянских официальных лиц и конкретных государственных органов этой страны. Надеюсь, у нас есть достаточно доказательств, чтобы добиться успеха в этом деле», — заявил он.