В Азербайджане смягчен визовый режим для граждан Украины. Отныне они смогут оставаться в Азербайджане более 3-х месяцев. Это следует о сообщения Миграционной службы Азербайджана.

«По законодательству Азербайджана, граждане Украины могут находиться в стране 90 дней. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, обращение граждан этой страны с просьбой продлить срок их пребывая по истечении 90 дней, может быть рассмотрено», — сказал Turan глава управления по связям с общественностью Миграционной службы Эльнур Калантаров.

Отметим, что в Азербайджане по неофициальным данным находятся более 10 тысяч украинцев.