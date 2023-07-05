5 июля во время приема министра иностранных дел Государства Палестина Рияда Аль-Малики Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свою встречу с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Штайе.

Подчеркнув, что в ходе этой встречи прозвучало обращение о строительстве Азербайджаном школы в Палестине, глава государства сказал, что на это был дан положительный ответ, и данный проект в скором времени будет реализован.

Глава государства расценил открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине как позитивный шаг.