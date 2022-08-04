«Решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, необоснованно обвиняющее азербайджанскую сторону».

Как сообщает в пресс-служба Министерства иностранных дел, обвинения МИД Армении в нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления — не что иное, как лицемерие:

«Напомним, что мы неоднократно заявляли о неисполнении Арменией положений заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами трех стран, в частности, о том, что армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с азербайджанских территорий. Согласно статье 4 трехстороннего заявления, миротворческий контингент Российской Федерации размещается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

В МИД Азербайджана подчеркнули, что причиной последней напряженности является именно присутствие незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, совершение провокаций: «Кровавый инцидент 3 августа, в результате которого погиб азербайджанский солдат, является результатом невыполнения Арменией своих обязательств.

Ссылаясь на пункт 6 трехстороннего заявления, доводим до сведения МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в нарушении соответствующего положения, что строительство новой дороги по Лачинскому коридору идет по согласованному маршруту уже много месяцев, и армянская сторона достаточно осведомлена об этом.

Если армянская сторона преследует цель под разными предлогами замедлить выполнение этого обязательства, то это еще один наглядный пример неконструктивной и разрушительной деятельности Армении относительно выполнения трехсторонних заявлений и других соглашений.

Для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства и решительно требует от армянской стороны выполнения этих обязательств.

Напоминаем МИД Армении, который обвиняет Азербайджан в «агрессивной деятельности», что именно Армения около 30 лет держала под оккупацией территории соседнего государства, а после прекращения оккупационной политики до сегодняшнего дня не вывела свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий. Азербайджан в свою очередь, на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий», — говорится в заявлении.