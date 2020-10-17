Азербайджан признал неэффективными переговоры по Карабаху

Азербайджан признал неэффективными международные переговоры по Нагорному Карабаху на площадке Минской группы ОБСЕ при посредничестве России, Франции и США. Об этом заявил советник президента Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что данный формат действует уже 30 лет, но так и не дал результатов. «Нынешняя эскалация конфликта является одной из причин неэффективности деятельности Минской группы и минского процесса в целом», — сказал официальный представитель Баку.

Гаджиев подчеркнул, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к государствам-посредникам с просьбой принять больше усилий в разрешении Карабахского конфликта. Однако на вопрос о том, планирует ли Баку привлекать к переговорам Турцию, он ответил, что пока речи об изменении формата не идет, хотя сам вопрос является «обоснованным» (lenta.ru).