Азербайджан примет участие во встрече стран ОПЕК+

Азербайджан готов внести вклад в процесс глобального регулирования нефтяного рынка, приняв участие во встрече министров стран ОПЕК и не ОПЕК с целью стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 6 апреля 2020 г. в формате видеоконференции.

Об этом Reprot сообщили в Министерстве энергетики.

«Сейчас мы находимся в начале нового этапа в процессе регулирования нефтяного рынка. Нынешние проблемы негативно влияют не только на страны ОПЕК+, но и на страны вне картеля. Поэтому мы считаем, что в этом процессе должны участвовать и страны вне формата ОПЕК+ для постепенного создания баланса на нефтяном рынке. В случае сотрудничества ОПЕК и других стран вне картеля в широком формате впервые в истории будет сформирована новая модель регулирования, на нефтяном рынке может появиться более эффективный и справедливый механизм регулирования, появится равновесие и стабильность цен», — отметили в Министерстве.