Азербайджанская сторона представила армянской стороне третий список комментариев по мирному соглашению.

Об этом на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что до конца текущего года возможно проведение третьего этапа переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД добавил, что Устав ООН и Алмаатинская декларация – это хорошее основание для продвижения вперед.