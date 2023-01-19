18 января 2023 года Азербайджан инициировал первый межгосударственный арбитражный процесс «Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе» в соответствии с Бернской конвенцией.

Как сообщили АПА в МИД, целью этого исторического арбитражного дела является возложение на Армению ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана в течение почти 30 лет.

Отмечается, что загрязнение территорий в результате осуществленной Арменией массовой вырубки лесов, незаконного строительства и добычи полезных ископаемых на территориях, которые до оккупации являлись природными заповедниками, поставило под угрозу более 500 видов дикой природы в Азербайджане.

Азербайджан призывает международное сообщество осудить Армению за разрушение во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире.

В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует от Армении положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции и выплатить Азербайджану полную компенсацию за разрушение окружающей среды территорий, которые находились под оккупацией.