Азербайджан передал Армении тела еще 30 военных

Азербайджан передал Армении тела 30 погибших военных в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянские источники.

«23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Суговушана. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что для установления личностей погибших назначена судмедэкспертиза.