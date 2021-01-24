Азербайджан передал Армении тела еще 30 военных

Азербайджан передал Армении тела 30 погибших военных в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянские источники.

«23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Суговушана. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что для установления личностей погибших назначена судмедэкспертиза.

Отмечается, что в сравнении с предыдущими днями, вчера было найдено самое большое количество останков погибших. В поисковых работах участвуют также родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих и участники боевых действий, знакомые с местностью.

Поиски сегодня продолжатся в Джабраиле и Физули.

| 2021-01-24T11:46:08+04:00 24 января 2021, 12:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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