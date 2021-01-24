Азербайджан передал Армении тела еще 30 военных

Азербайджан передал Армении тела 30 погибших военных в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянские источники.
«23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Суговушана. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для установления личностей погибших назначена судмедэкспертиза.
Отмечается, что в сравнении с предыдущими днями, вчера было найдено самое большое количество останков погибших. В поисковых работах участвуют также родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих и участники боевых действий, знакомые с местностью.
Поиски сегодня продолжатся в Джабраиле и Физули.