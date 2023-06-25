Решительно осуждаем обвинения Армении в адрес Азербайджана относительно ненависти и вражды.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что Армении около 30 лет держала азербайджанские территории под оккупацией, осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев, несмотря на обязательства все еще не вывела с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы.

В заявлении подчеркивается, что Армения долгое время равнодушно относится к предложениям Азербайджана по мирному процессу.

«Преподносить как «блокаду и этническую чистку» временное ограничение работы Лачинского погранично-пропускного пункта в связи с мерами безопасности и следственными мероприятиями, проводимыми Азербайджаном после провокации армянской стороны, является частью фальсифицированной пропаганды Армении», — говорится в сообщении МИД.

«Очевидно, что армянская сторона со дня установки пропускного пункта не может смириться с проходом в обоих направлениях сотен жителей армянского происхождения в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, и заинтересована в настойчивом продолжении таких провокационных шагов», — отмечено в заявлении МИД.

«Точно также необоснованны утверждения о «гуманитарных угрозах» Азербайджана против проживающих в Карабахском регионе Азербайджана лиц армянского происхождения. Отказ от предложений Азербайджана помочь им в случае необходимости со стороны тех, кто представляется представителями жителей армянского происхождения, свидетельствует о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих узких политических целях. Попытки злоупотребления вопросом «прав и безопасности» жителей армянского происхождения неприемлемы. Азербайджанская сторона прилагает усилия для реинтеграции жителей армянского происхождения, и необходимо положить конец вмешательству армянской стороны под разными предлогами в процесс, а также препятствованию в деструктивной форме», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.