Минская группа ОБСЕ существует на законных основаниях.

Как сообщает АПА, об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сказал в комитете Европарламента по обороне.

«Мы все знаем о проблемах, существующих в деятельности Минской группы», — отметил Клаар.

Представитель ЕС заявил, что Азербайджан, как страна, больше не считает работу Минской группы актуальной.

По его словам, в любом случае важно то, что международное сообщество помогает Азербайджану и Армении идти к миру.

Клаар напомнил, что на прошлой неделе, находясь в Женеве, встретился с заместителем главы МИД РФ Руденко, и они обсудили азербайджано-армянские отношения:

«Конечно, есть определенные каналы, но работать с Россией очень сложно, учитывая войну в Украине», — сказал он.