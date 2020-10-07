Азербайджан не нуждается в привлечении иностранных военных советников

Азербайджанская армия обеспечена профессионалами высокого уровня и не нуждается в привлечении иностранных военных советников, в том числе из Турции, во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом в интервью ТАСС заявил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана Гусейн Махмудов.

«Азербайджан сотрудничает со многими странами, в том числе и с Турцией, и с Российской Федерацией. В Азербайджанской армии достаточное количество высокопрофессиональных военных офицеров, военных кадров, поэтому нет нужды в привлечении иностранных инструкторов и советников», — сказал он, отвечая на вопрос, присутствуют ли военные советники из Турции в азербайджанской армии.

27 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии на линии фронта из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.