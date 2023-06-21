Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции по восстановлению Украины в рамках рабочего визита в Великобританию.

Глава МИД отметил, что ситуация вокруг Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Джейхун Байрамов отметил, что первую партию гуманитарной помощи Азербайджан направил в Украину 27 февраля 2022 года, с первых дней обострения ситуации. Министр сказал, что ссылаясь на горький опыт Азербайджана 90-х годов прошлого века мы хорошо понимаем, что гражданское население, особенно дети, составляют одну из самых уязвимых слоев общества во время войны и конфликта.

В этой связи было отмечено, что наша страна оказала медицинские услуги, а также услуги по социально-психологической реабилитации 100 детям из Украины, и до конца года эту цифру планируется удвоить.

Касаясь опыта постконфликтного восстановления и реконструкции Азербайджана, министр отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы. В связи с этим было доведено до сведения, что непредоставление Арменией точных карт минных полей, а также сохранение минной опасности ставит под угрозу проделанную работу. Было отмечено, что несмотря на имеющиеся затруднения Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Доведя до сведения участников конференции, что Азербайджан в постконфликтный период не жалел опыта и поддержки в восстановительных работах, Джейхун Байрамов заявил, что наша страна уже оказала поддержку ряду строительных работ, проводимых в Украине, в том числе восстановлению школы в городе Ирпень.

Было отмечено, что поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине азербайджанской стороной будет продолжена.