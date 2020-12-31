Азербайджан начал поставлять газ в Европу

Азербайджан запустил коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства энергетики страны.

Они рассчитаны на 25 лет и подразумевают экспорт свыше 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу. Как уточняется, 8 млрд куб. м из них предназначены для Италии, еще по 1 млрд куб. м — для Греции и Болгарии. Остальные объемы получат «прилегающие рынки».

Как отмечается, начало поставок позволило достичь стратегической цели «Южного газового коридора» и открыло «новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».

В сообщении также говорится, что это событие стало возможно благодаря сотрудничеству стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки проекта правительствами США, Великобритании и Евросоюзом.