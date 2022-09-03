В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителями японской компании Toyota Tsusho Corporation.

Встреча была организована по инициативе Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. Основной целью встречи стал обмен информацией и опытом в области водородной энергетики.

Говоря о перспективах производства «зеленого водорода» в Азербайджане, было отмечено, что согласно документу «Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы», утвержденному распоряжением главы государства, основными целями являются увеличение использования возобновляемых источников энергии, расширение использования экологически чистых транспортных средств и других зеленых технологий. Согласно документу, предусматривается производство водорода, изучение потенциала его использования, формирование предложений по пилотным проектам в этой области.

Представители японской компании представили презентацию на тему декарбонизации транспортного сектора. Было подчеркнуто, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнечная энергия и особенно «зеленый водород», были основными бизнес-направлениями компании в последние годы.