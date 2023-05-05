Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь обсудили вопросы укрепления экономического партнерства между странами.

Как сообщает #, об этом Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По словам министра, обсуждения состоялись в ходе сегодняшней встречи между делегациями Азербайджана и Венгрии.

«На встрече были обсуждены бизнес-среда, созданная для деятельности иностранных компаний в Азербайджане, вопросы стимулирования торговых связей, возможности сотрудничества в промышленной, энергетической, фармацевтической, транспортной, банковской и других областях».