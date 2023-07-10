Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана.

«Мы провели плодотворные переговоры с министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто о нашей деятельности по «кольцу солидарности», «зеленому» энергетическому коридору Каспий-ЕС», поставках газа из Азербайджана в Венгрию до конца года», — говорится в публикации.

Напомним, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной «Кольцом солидарности».

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), который является европейским участком коридора, составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.