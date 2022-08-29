С целью ускорения процессов, связанных с развитием азербайджано-узбекского энергетического сотрудничества, состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с первым заместителем министра энергетики Узбекистана, исполняющим обязанности министра Азимом Ахмедхаджаевым.

В рамках встречи была подписана «Дорожная карта по расширению сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан».

Дорожная карта охватывает 30 направлений, включая создание совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных территориях Азербайджана, участие узбекистанских компаний в проектах по возобновляемой энергии, а также совместную деятельность в углеводородном секторе.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что исторический государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан актуализировал углубление стратегического партнерства в энергетической сфере между двумя странами.

«Дорожная карта нашей совместной деятельности в энергетике будет способствовать развитию многопланового энергетического сотрудничества», — сказал министр Шахбазов.