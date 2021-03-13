Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией по ненефтяному сектору в 2020 году вырос на 13% и составил 2,4 млрд долларов США. Мы работаем над увеличением торгового оборота между странами.

Oб этом заявил председатель Турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельчук Акат на онлайн-конференции на тему «Цифровая занятость», организованной Азербайджано-турецким объединением деловых людей (ATİB).

Он отметил, что для увеличения товарооборота определены новые сферы сотрудничества: «Наша цель — добиться создания деловых и инвестиционных возможностей и новой занятости между двумя странами. В аграрной сфере обе страны обладают большим потенциалом».

В 2020 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 4,16 млрд долларов США. Экспорт Азербайджана в Турцию составил 2,597 млрд долларов США, а импорт Турции в Азербайджан – 1,563 млрд долларов США.