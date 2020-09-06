Азербайджан и Турция провели крупномасштабные военные учения в Нахчыване

В соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией соглашением о военном сотрудничестве в Нахчыване состоялся первый этап крупномасштабных тактических и тактико-летных учений с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил двух стран.

Как передает пресс-служба Минобороны, 5 сентября председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и командующий 3-й армией Турецкой Республики генерал-полковник Шараф Онгай наблюдали за учениями.

Командующий общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев рапортовал о подготовке к учениям.

В ходе ознакомления с планом оперативно-тактических учений было отмечено, что целью проведения учений является расширение обмена опытом между соединениями, частями и личным составом Вооруженных Сил Азербайджана и Турции, а также обеспечение организации взаимодействия и управления между подразделениями специального назначения и штабами Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики, сводной пограничной дивизии «Нахчыван», сводной оперативной бригады «Нахчыван» и Службы государственной безопасности Нахчывана.

После ознакомления с планом был дан старт учениям.

Согласно сценарию учений, этап с боевыми стрельбами начался с обезвреживания разведывательно-диверсионных групп условного противника, вызвавших панику среди гражданского населения и совершивших провокацию на государственной границе. В ответ на провокации противника ракетно-артиллерийские части и подразделения спецназа открыли огонь по противнику. Войска Нахчыванского гарнизона совместно с частями ВС Турции перейдя в контрнаступление, уничтожили живую силу и бронетехнику на опорных пунктах противника, захватив позиции на господствующих высотах и выгодных рубежах. В ходе наступления была уничтожена авиация противника, обезврежены небольшие беспилотники и нанесены удары авиации по их перемещающимся тыловым резервным силам.

Благодаря решительным действиям инженерных, материально-технических и эвакуационных подразделений было обеспечено беспрепятственное передвижение наступающих войск. Сводная оперативная бригада уничтожила разведывательно-диверсионные группы противника. Пиротехнический отряд полка Гражданской обороны очистил от мин и заграждений занятые позиции и маршруты движения. В обозначенные районы был высажен тактический и воздушный десант. На учениях были достигнуты поставленные цели по совместному планированию операций между соединениями и частями Азербайджана и Турции, управлению с единого центра, организации взаимодействия и всестороннему снабжению войск.

В заключение состоялся пролет боевых самолетов и вертолетов с государственными флагами Азербайджана и Турции, продемонстрирована высадка десанта с использованием канатов.

Затем были проведены осмотр новой военной радиоразведывательной техники и встреча с личным составом.