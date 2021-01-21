Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум по геологоразведке на Каспии

21 января состоялся визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Туркменистан.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в рамках визита министры иностранных дел обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” на Каспийском море.

В ходе визита президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра Джейхуна Байрамова. На встрече было подчеркнуто высокое значение подписания Меморандума о взаимопонимании между правительствами по совместной разведке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” в Каспийском море, укрепления сотрудничества между двумя государствами в энергетической сфере, а также развития международного партнерства в регионе.

Особо было отмечено развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил нынешнее состояние отношений двух стран, отметив эффективность и положительную динамику взаимодействия и партнерства.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул положительную динамику отношений между нашими странами, развивающихся на основе принципов сотрудничества, дружбы и взаимной поддержки, в частности, отметил взаимные визиты на высшем уровне, осуществленные за последние три года, и более 50 подписанных документов.

На встрече также было уделено внимание таким вопросам, как участие наших государств в региональных форматах сотрудничества, взаимная поддержка в международных организациях.

Также состоялись встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым как наедине, так и в расширенном составе с участием делегаций.