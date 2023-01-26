В столице Туркменистана Ашхабате совместная туркмено-азербайджанская рабочая группа обсудила вопрос «разграничения дна Каспийского моря».

Согласно заявлению министерства иностранных дел Туркменистана, туркмено-азербайджанская совместная рабочая группа провела заседание в столице Туркменистана.

На встрече делегацию Туркменистана возглавил директор Каспийского института Мурат Атаканов, а делегацию Азербайджана — заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

На встрече обсуждался вопрос «разграничения дна Каспийского моря».

Обсудив положения проекта соглашения, подписанного между Туркменистаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря, стороны договорились о продолжении переговоров. (Агентство Анадолу)