2 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Калем.

Как передает сайт Минобороны, стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних связей, ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.