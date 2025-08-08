Азербайджан и США обсудили применение инструментов для расширения торговых отношений.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети «X».

«В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в США, мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились со старшим советником президента и председателем Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) Дэном Негреа. Мы подчеркнули достижения в области устойчивого развития и диверсификации экономики Азербайджана. Отметили новые перспективы, открывающиеся для развития отраслей с высокой добавленной стоимостью в экономике Азербайджана и укрепления связей с зарубежными партнерами. Мы обменялись мнениями о возможностях применения инструментов, способствующих расширению торговых отношений между Азербайджаном и США, и о дальнейших шагах по углублению сотрудничества», — отметил министр в своей публикации.